Поведінка Гогілашвілі на блокпосту - ознака самодура, якому навіть владу консьєржа у під’їзді давати категорично не можна, - екснардеп Іллєнко

Поведінка заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі на блокпосту в Донецькій області - ганебна та жалюгідна.

Про це пише у фейсбуці екснардеп Андрій Іллєнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Феєрична історія. Почалося все з того, що заступник міністра внутрішніх справ Гогілашвілі влаштував жалюгідну істерику на одному з блокпостів у Донецькій області. Бо бачте, солдати виконали свій обов’язок, зупинили його мінікортеж на блокпосту і взагалі, проявили недостатнє чинопочітаніє. Тут цілий замміністра МВС, а його навіть в обличчя не знають! Це було ганебне шоу, з матюками і навіть розпусканням рук — відео всі можуть подивитися", - нагадує він.

"Хамити та хворобливо "самостверджуватися" за рахунок людей, які не можуть у силу обставин відповісти тобі на рівних — це гарантована ознака самодура і мудака, якому не те що посаду замміністра МВС, а навіть владу консьєржа в під’їзді давати категорично не можна", - додає Іллєнко.

За його словами, це лише початок. Гогілашвілі добився свого — його персоною нарешті хоч хтось зацікавився. І навіть поверхневе дослідження виявило:

— він був (а можливо і досі є) громадянином РФ;

— судимий за підробку документів;

— був пов’язаний (за інформацією ряду ЗМІ — працював помічником) з російським шовіністом та єдніноросом Валуєвим;

— диплом про вищу освіту отримав у 2019 році (у віці 46 років), щойно перед призначенням на посаду заступника міністра;

— його дружина - особиста помічниця Зеленського з часів Кварталу. І це чи не єдине пояснення стрімкого кар’єрного зростання нікому не відомого Гогілашвілі одразу після приходу Зеленського до влади.

"Ось такі люди керують нашою державою. І це жесть", - резюмував Іллєнко.















Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.