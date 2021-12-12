Зеленський закликав Монастирського звільнити Гогілашвілі: "Може бути лише одна реакція"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція – звільнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу", - написав президент.

Зеленський підкреслив: "На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником".

"Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин", - резюмував глава держави.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.