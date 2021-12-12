Запровадження нових санкцій Заходу проти РФ буде мати зворотні наслідки, - Пєсков

У Кремлі продовжують запевняти, що війська на кордоні з Україною нібито нікому не загрожують. Разом з тим, російська влада вважає, що запровадження нових санкцій проти РФ матиме зворотні наслідки.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Байден у розмові з Путіним говорив, що в разі реального вторгнення в Україну Росія буде фінансово ізольована, розповів Пєсков.

"Президент (Путін, - Ред.) чітко сказав, звертаючись до президента США, що ви говорите про наші війська, які дислоковані на території Росії, які нікому не загрожують. Але при цьому ви говорите про це, сидячи від нашої території в тисячах км", - зазначив представник Кремля.

Пєсков також відреагував на можливість введення нових санкцій проти РФ.

"Якісь обмеження запроваджувати проти Росії і не відчувати страждання самому неможливо. Це всі розуміють у світі", - заявив представник Кремля в ефірі телеканалу "Росія-1".

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