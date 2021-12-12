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"Закликаю до серйозного міжнародного діалогу", - Папа Римський Франциск про ситуацію в Україні

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"Закликаю до серйозного міжнародного діалогу", - Папа Римський Франциск про ситуацію в Україні
Папа Римський Франциск під час недільної молитви на площі Святого Петра закликав до подолання напруженості в Україні шляхом міжнародного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посилання на "Європейську правду", про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"Дорогі браття й сестри, бажаю запевнити у своїх молитвах за дорогу Україну, за всі її Церкви, релігійні спільноти та ввесь її народ, аби напруження навколо неї були розв’язані за посередництвом серйозного міжнародного діалогу, а не за допомогою зброї", - сказав Франциск.

Він також сказав, що його дуже тривожить статистика, що цього року вироблено більше зброї, ніж минулого.

"Зброя – це не дорога. Нехай же це Господнє Різдво принесе Україні мир!", - додав понтифік.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Було би з ким говорити..
    Питання до Папи. Хіба Господь вкладав угоди з дияволом ?
  • Андерсен a4cbf7de
    Мы знаем чем закончился подобный "диалог" 1935 -1939 годов, диалог уступок перед лицом агрессии, реваншизма и фашизма ( сейчас рашизма) для стран мира. Только возвращение к международно признанным границам и не вмешательство во внутренние и внешние дела других стран и международный трибунал над разжигателями войны.
  • Ser Sergei
    Та какой диалог.... Когда замминистра мвд , гражданин парашки... Вообще это хуже даже вагнегейта
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