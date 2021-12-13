Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися документи із російської бази даних, згідно з якими, заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер, а також притягувався до кримінальної відповідальності у 1998 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на документи, які в розпорядження редакції передало джерело з РФ.

Так, згідно з документами, Гогілашвілі народився в Грузії 26 грудня 1973 року. Він має діючий паспорт Російської Федерації. Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004 531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. 14 червня 2012 року він отримав новий паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6012 157035). Також він має закордонний паспорт РФ.

Крім того, йому йому належить індивідуальний податковий номер громадянина РФ (616404621705).

4 вересня 1998 року Гогілашвілі було засуджено на 5 років за статтею - 15 ч.2 147 (підробка документів).

Має індивідуальний особистий рахунок застрахованої особи, на якому накопичено пенсійний капітал, сформований із страхових внесків за період 2002 - 2014 роки в розмірі 5,5 тис.російських рублів.

Також Гогілашвілі має 2 місяці та 5 днів робочого стажу. Наприкінці 2004 він працював у ТОВ "Кока-Кола Эйчбиси Евразия".















































Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений на секретарці президента України Марини Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство