"Дуже х#йово, що ти начальство не впізнаєш! Ти що тупий? Ох#їв?", - з'явилося ще одне відео розмови Гогілашвілі з патрульними в Києві. ВIДЕО

Після резонансного відео зі скандалом, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на в'їзді в зону ООС рядові працівники поліції передали журналісту Михайлу Ткачу новий відеозапис вже іншого інциденту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

Як випливає з відео, 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські аби перевірити документи.

Це розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони "не впізнали начальство". "Ти що, тупий? Ти що, о**вший, чи що?!? Що з тобою, тебе що, припудрило?", - звертається Гогілашвілі до патрульних.

Водночас поліцейські спокійно намагалися пояснити, що лише виконують свою роботу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник міністра МВС Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВIДЕО

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпосту в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.