Глави МЗС країн "Великої сімки" попередили РФ про "серйозні наслідки" і "значну ціну" у разі нападу на Україну, - заява

Глави МЗС країн "Великої сімки" (G7) в неділю, 12 грудня закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і транспарентності військової активності, а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.

Про це йдеться в заяві, випущеній за підсумками зустрічі в Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Будь-яке застосування сили для зміни кордонів заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися, що будь-яка військова агресія щодо України спричинить у відповідь серйозні наслідки і значну ціну", - йдеться в документі.

Країни також закликали Росію "знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".

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Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі на тлі загострення міжнародної обстановки, пов'язаної із занепокоєння західних країн у зв'язку з переміщеннями російських військових на кордоні з Україною. Західні країни вважають, що Росія може планувати вторгнення на Україну і загрожують санкціями, якщо це станеться.