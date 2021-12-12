Глави МЗС країн "Великої сімки" попередили РФ про "серйозні наслідки" і "значну ціну" у разі нападу на Україну, - заява
Про це йдеться в заяві, випущеній за підсумками зустрічі в Ліверпулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Будь-яке застосування сили для зміни кордонів заборонено міжнародним правом. Росія не повинна сумніватися, що будь-яка військова агресія щодо України спричинить у відповідь серйозні наслідки і значну ціну", - йдеться в документі.
Країни також закликали Росію "знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали і дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань".
Зустріч глав МЗС "Групи семи" проходить на вихідних в Ліверпулі на тлі загострення міжнародної обстановки, пов'язаної із занепокоєння західних країн у зв'язку з переміщеннями російських військових на кордоні з Україною. Західні країни вважають, що Росія може планувати вторгнення на Україну і загрожують санкціями, якщо це станеться.