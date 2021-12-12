З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, - пресцентр штабу ООС
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Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні відзначається: "Поблизу населеного пункту Талаківка ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
В напрямку Кримського окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В районі Попасної та Катеринівки, що на Луганщині, противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли".