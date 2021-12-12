З початку доби російські окупанти 4 рази порушили перемир'я, - пресцентр штабу ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.