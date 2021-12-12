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Виплата "ковідної тисячі" в Україні почнеться вчасно, - Шмигаль

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Виплата "ковідної тисячі" в Україні почнеться вчасно, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів зробив все необхідне, щоб нарахування виплат повністю вакцинованим громадянам почалося вчасно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці. 

"Із 19 грудня... стартує програма підтримки з виплати 1000 грн повністю вакцинованим особам. Цього тижня уряд ухвалив всі необхідні рішення, щоб програма запрацювала вчасно. На першому етапі проект буде доступний для українців у застосунку "Дія". Подати заявку можна буде в кілька кліків за наявності зеленого сертифіката", - написав Шмигаль.

Він уточнив, що для отримання виплат необхідно сформувати віртуальну картку на вибір в одному з банків-партнерів.

"Цей процес абсолютно безкоштовний. Після нарахування 1000 грн кошти можна буде використовувати на певний перелік послуг, таким чином підтримавши бізнес, який найбільше постраждав від негативних наслідків пандемії", - наголосив прем'єр.

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Топ коментарі

  • FT FT
    К сожалению у власти сегодня в приоритете поддержание игорного и развлекательного бизнеса а не какие то там фронты
  • Oleh57
    Я хочу перерахувати цю тисячу нашим бійцям на фронт. Хто знає як це зробити?
  • Frol Fedoroff
    Какая выплата? Что оно мелет? Выплата это когда деньги дают на руки., а это очередная афера от хе-проходимцев
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