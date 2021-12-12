Розвідувальний літак ВПС США RC-135 вперше здійснив політ у небі України

Стратегічний розвідувальний літак ВПС США RC-135 Rivet Joint 11 грудня кілька годин перебував у небі над Україною.

Про це повідомило російське агентство "Интерфакс" із посиланням на західні авіаційні ресурси, інформує Цензор.НЕТ.

Літак радіоелектронної розвідки вилетів з авіабази Мілденхолл у Великій Британії та вранці 11 грудня увійшов у повітряний простір України в районі Волинської області. Після він попрямував на схід, уздовж кордону з Білоруссю. Протягом понад чотирьох годин американський розвідувальний літак курсував над Харківською, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Загальний час перебування літака в повітряному просторі України становив понад шість годин. Раніше такі літаки не були помічені в українському небі, застосовувалися інші апарати - стратегічні безпілотники RQ-4 Global Hawk, які, зокрема, вели повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, зазначає Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує наступ на Україну за участі 175 тисяч військових одразу на кількох фронтах, - розвідка США

Літаки RC-135 Rivet Joint до останнього часу використовувалися в основному для ведення радіоелектронної розвідки біля кордонів Росії у Чорному морі, Балтійському та Північному регіоні Росії.