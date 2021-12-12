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Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін

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Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін
Російський президент Володимир Путін заявляє, що декілька республік колишнього СРСР досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що начебто мали зробити в обмін на погашення РФ їхнього зовнішнього боргу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - сказав він.

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Як зазначив Путін, "у деяких країнах, де ми говорили про те, що ми виплатили борги за такі держави і нам належать їхні активи закордонні, нам говорили: "Це ваша проблема. Ви йдіть і домовляйтесь із цими республіками, щоб вони не претендували на ці активи".

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Топ коментарі

  • BanderaVbyv Moscoviyu
    Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін Джерело: https://censor.net/ua/n3304791

    Ти ох*рів П*дар*с - Х*йло путін?
    ДЕ ГРОЩІ ЗІ СБЕРБАНКУ - ДЕСЬ ПО 1000 БАКСІВ НА КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ ? СОВОК РУХНУВ І ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ У СБЕРБАНКУ ТЮ ТЮ В МАЦКВУ.
    Не кажу вже про те що паРаша як правопріємниця срср забрало собі всі валютно - золоті резерви, боргів тоді у совка не було, кацапи


  • Хорошего Вам Настроения
    Пнх!!!
  • Sophia-Maria Duglass
    Хай хутин не борзеет
    Московия при разделе забрала все имущество за рубежом и долги на себя. А это очень дорогая недвижимость в самых лучших местах мира ,
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