Україна досі не повернула Росії активи колишнього СРСР, - Путін

Російський президент Володимир Путін заявляє, що декілька республік колишнього СРСР досі не передали Росії закордонну власність Радянського Союзу, що начебто мали зробити в обмін на погашення РФ їхнього зовнішнього боргу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки з розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть закордонні активи колишнього Радянського Союзу. Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали ось це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила", - сказав він.

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Як зазначив Путін, "у деяких країнах, де ми говорили про те, що ми виплатили борги за такі держави і нам належать їхні активи закордонні, нам говорили: "Це ваша проблема. Ви йдіть і домовляйтесь із цими республіками, щоб вони не претендували на ці активи".