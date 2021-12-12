Армія РФ застосовує дистанційне мінування на Донбасі - травму отримав український військовий, - ОТУ "Північ"

У неділю, 12 грудня, мінно-вибухову травму отримав 49-річний лейтенант Збройних сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ОТУ "Північ".

Пораненого евакуювали до військового шпиталю, де йому надали необхідну медичну допомогу. Стан військовослужбовця медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Як з’ясувалося під час огляду пораненого, противник на лінії вогневого зіткнення застосовує дистанційне мінування пластиковими мінами, які є забороненими міжнародними конвенціями через спричинення значних страждань постраждалому як під час підриву на даному вибуховому пристрої, так і під час вилучення осколків з тіла пораненого.

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За даним випадком буде проведено розслідування, матеріали якого разом з уламками вибухового пристрою, вилученими з тіла постраждалого, будуть надані міжнародним спостережним організаціям", - йдеться в повідомленні.