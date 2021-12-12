Новини • Агресія Росії проти України, Війна

"Північний потік-2" має використовуватися для тиску на РФ, - Блінкен

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"Північний потік-2" має використовуватися для тиску на РФ, - Блінкен
У разі нового нападу Росії на Україну запуск "Північного потоку-2" малоймовірний.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC "Meet the Press", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Дуже малоймовірно або важко побачити, що це станеться (запуск "Північного потоку-2". - Ред.), якщо Росія відновить свою агресію проти України. І насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом", - зауважив посадовець.

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Топ коментарі

  • olele
    "Нам потрібні санкції проти Росії.
    Друге - Україні потрібен План дій щодо членства в НАТО.
    По-третє, нам потрібні поставки з Європи, в тому числі з Німеччини, летальної оборонної зброї.
    Ми не збираємося цим атакувати російські війська на території Росії, це неможливо. Але коли російські ВПС бомбардують українські території, нам потрібні протиповітряні ракети. Також бойові дрони та радари.
    Путін повинен знати, що ціна атаки буде високою і що він програє війну на внутрішньому фронті", - сказав Петро Порошенко.

    "Це стосується насамперед нового федерального уряду: санкції проти "Північного потоку-2". Введення цього газопроводу в експлуатацію було б запрошенням Путіна атакувати українські газотранспортні магістралі. "Північний потік" є проблемою для європейської та глобальної безпеки", - сказав п'ятий президент. - https://newsua.one/news-politics/58466-poroshenko-zaklikav-evrosoyuz-i-nato-nadati-ukraini-obo.html
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Ритта Рыжук
    Це все завдяки євротолерастам !!! Це ще вийде їм боком ,а можливо і раком !!!)))
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