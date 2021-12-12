"Північний потік-2" має використовуватися для тиску на РФ, - Блінкен

У разі нового нападу Росії на Україну запуск "Північного потоку-2" малоймовірний.

Таку думку висловив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу NBC "Meet the Press", пише Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

"Дуже малоймовірно або важко побачити, що це станеться (запуск "Північного потоку-2". - Ред.), якщо Росія відновить свою агресію проти України. І насправді це джерело тиску на Росію, оскільки президент Путін хоче бачити, як газ тече цим трубопроводом", - зауважив посадовець.

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