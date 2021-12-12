Жителі окупованих Донбасу та Криму, яких змусили отримати паспорти РФ, не втратять громадянство України, - "слуга народа" Веніславський

Україна не визнає чинними російські паспорти, які були видані насильницьким шляхом громадянам України в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та окупованому Криму. Тому на цих громадян не поширюються положення закону про множинне громадянство.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив депутат "Слуги народу", представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава Україна не визнає факту іноземного громадянства (в цьому випадку російського), яке особи отримали насильницьким шляхом, були змушені піти на це через певні загрози для їхньої свободи, життя, для нормального існування на тимчасово окупованих територіях. Ми вважаємо, що ці дії [Росії] порушують міжнародні стандарти у галузі прав людини, Загальну декларацію прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основних свобод. Тобто в цьому випадку, на наш погляд, ці документи (російські паспорти. - Ред.) є нікчемними й тому вони особливих юридичних наслідків за собою не тягнуть", - пояснив народний депутат.

Він додав, що якщо після повернення під юрисдикцію України тимчасово окупованих територій громадяни заявлять, що їх фактично змусили прийняти російське громадянство, то жодних негативних наслідків для українського громадянства вони не матимуть.

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо множинного громадянства. Веніславський нагадав, що у базовому законопроєкті чітко сказано, що не може бути подвійного громадянства з країною-окупантом, країною-агресором.

"Тобто не може мати громадянин України одночасно громадянство Російської Федерації", - наголосив він.