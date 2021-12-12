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Через пандемію коронавірусу понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю, - ООН

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Через пандемію коронавірусу понад пів мільярда людей можуть зіткнутися з крайньою бідністю, - ООН
Згідно висновків ВООЗ і Світового банку, пандемія COVID-19 може зупинити два десятиліття глобального прогресу на шляху до всесвітнього охоплення послугами охорони здоров’я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ООН.

Як зазначається, пандемія призвела до перебоїв у наданні медичних послуг та викликала надмірне напруження в системах охорони здоров'я. У зв'язку з цим уперше протягом десятиліття знизилося охоплення населення імунізацією, а смертність від туберкульозу та малярії зросла.

Пандемія COVID-19, швидше за все, зупинить глобальний прогрес у напрямку загального охоплення населення світу послугами охорони здоров'я.

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У звітах, опублікованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Світовим банком, йдеться про те, що понад пів мільярда людей стикаються з крайньою бідністю, тому що їм доводиться платити за медичні послуги з власної кишені.

Пандемія також спровокувала найгіршу економічну кризу з 1930-х років, через що людям стає все важче оплачувати медичну допомогу, що рятує життя.

Ще до пандемії пів мільярда людей опинилися на межі крайньої бідності через виплати за медичне обслуговування. В ООН очікують, що зараз ця цифра значно вища й надалі зростатиме.

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Топ коментарі

  • Alexander Tsvelikh
    Везде в мире идёт то же самое "клиническое испытание".
    Педалик уже заработал себе пожизненку, запрещая непроколотым ездить на общественном транспорте и выгоняя людей с работы: Конвенция по Предотвращению Геноцида чётко определяет запрет людям заработать себе на жизнь как геноцид. Можете найти полный её текст на английском: Convention on Prevention of Genocide and Punishment for the Crime of Genocide.
  • Alexander Tsvelikh
    Пункт (с), лапоть. Если тебе запрещено работать, ты умрёшь от голода.
    Проблема с твоей "логикой" в том что шмурдяки, которые сейчас всем колют, имеют статус экспериментальных. Открываем Нюрнбергский кодекс, и читаем пункт 1. Так понятно ? Принудительное введение в человеческий организм экспериментальных субстанций является преступлением против человечества, и наказуемо повешением.
  • Kozak Slovak
    Я дякую Вам за Вашу дуже змістовну думку. Якщо Ви не розумієте, що під соусом з медичної турботи подається фашизм і тотальний контроль, то мені дуже прикро. Особливо тому, що права людині, її свободи виборювались останні 200 років і це була важка боротьба, яку вели і мої і Ваші предки. А зараз хитрожопі "бізнесмени" отримали можливість все це згорнути. Дивно, що багато людей цього не розуміють.
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