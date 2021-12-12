Канцлер Німеччини Шольц під час візиту до Польщі планує обговорювати нарощування військ РФ біля кордонів України та "Північний потік-2"

Новообраний канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Варшави для переговорів, присвячених кризі з мігрантами на кордоні з Білоруссю, незалежності судової влади у Польщі, нарощуванню російських військ біля кордонів України та ситуації з російським газопроводом "Північний потік-2".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Хоча Шольц заявляв про своє прагнення збереження добрих відносин між Німеччиною та Польщею на довгі роки, лідери двох країн висловили недвозначні очікування один від одного.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він закликатиме Шольца виступити проти "Північного потоку-2", яким передбачається доставляти російський газ до Німеччини в обхід України. На думку Моравецького, Росія може використати газопровід проти Європи як політичного тиску.

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У свою чергу Німеччина підтримала зусилля Польщі щодо зупинки потоку мігрантів, які намагаються потрапити до країни з Білорусі. Берлін заявив, що допоможе Варшаві та Брюсселю у врегулюванні цієї кризи.

Судова система Польщі, однак, залишається однією з причин розбіжностей.

Європейський суд оштрафував Польщу, встановивши, що судові реформи, здійснені правою партією "Право і справедливість", порушують законодавство ЄС.

Польща відмовилася сплачувати штраф, і її вищий суд ухвалив, що національне законодавство має пріоритет над правилами ЄС.

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Новий уряд Німеччини, приведений до присяги у середу, незважаючи на вимоги Польщі та США, не взяв на себе публічних зобов'язань зупинити роботу "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії до України.

Американські чиновники заявили членам Конгресу, що вони досягли порозуміння з Німеччиною щодо зупинки газопроводу, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомив у вівторок високопоставлений співробітник Конгресу США.

Німецькі офіційні особи не підтвердили ці повідомлення, але Шольц у середу попередив про наслідки, якщо Росія порушить кордон України, і цю позицію в неділю підтвердили представники "Групи семи".