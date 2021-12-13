Резніков дорікнув Німеччині через блокування постачання зброї Україні та роботу над запуском "Північного потоку-2", - Financial Times
Про це Резніков розповів виданню Financial Times, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на hromadske.
За його словами, минулого місяця Берлін наклав вето на закупівлю Україною гвинтівок проти дронів і протиснайперських систем через Агентство НАТО з підтримки та постачання. Хоча з того часу Німеччина поступилася гвинтівками, визнавши цю зброю несмертельною.
Резніков заявив, що з огляду на те, що уряд Німеччини блокує закупівлі летальної зброї, Україна намагатиметься придбати її за допомогою двосторонніх угод із союзниками, зокрема США, Великою Британією, Литвою та Францією.
Міністр оборони також заявив, що перебуває в "дуже оптимістичному настрої" щодо отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших партнерів після переговорів. Однак, поки не ясно, чи зможуть таку зброю доставити достатньо швидко на тлі загрози нового вторгнення з боку Росії.
Він також заперечив, що Київ нібито зазнав якогось тиску з боку США щодо надання особливого статусу або більшої автономії окупованим регіонам Донбасу.
Резніков заявив про несправедливість з боку Німеччини, яка блокує постачання зброї та продовжує роботу над запуском російського газогону "Північний потік-2".