Позиції США та Євросоюзу щодо ситуації навколо України однакові, - Блінкен

США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію.

Про це написав у твітері держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, ми обговорили нашу чудову співпрацю та небезпечне нарощування сил з боку Росії. США та ЄС єдині у підтримці України та виставлять Росії високу ціну, якщо вона обере військову ескалацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Великій Британії проходить зустріч міністрів закордонних справ країн "Групи семи" (G7).

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Серед іншого, дипломати закликали Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань і транспарентності військової активності, а також попередили про серйозні наслідки у разі нападу на Україну.