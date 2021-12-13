Нормандський формат потрібно використовувати і далі, це обговорюватиметься на засіданнях Європейської ради, - канцлер Німеччини Шольц
Про це заявив новий канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Польщі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Політик зазначив, що Європейський союз стурбований ситуацією біля кордонів України, і дав чітко зрозуміти, що порушення не обійдеться без серйозних наслідків.
"До цього відноситься і нормандський формат, який потрібно і далі використовувати як інструмент переговорів один з одним. Шкода, що в минулі роки розвиток був не таким, як нам би хотілося. Ми будемо це питання разом обговорювати на засіданнях Європейської ради", - підкреслив Шольц.
Німеччина прихильна захисту ролі України як транзитного маршруту для газу в Європу, заявив Шольц, оскільки пересування російських військ уздовж кордону з Україною посилило тиск на "Північний потік-2".