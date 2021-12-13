Варіант коронавірусу Omicron заразніший за Delta, але викликає легші симптоми, - ВООЗ
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це свідчать попередні дані ВООЗ, які наводить AFP
Перші дані свідчать, що "Омікрон" викликає "зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі". Повідомляється, що "враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta".
Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.
За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом. Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі "Омікрону" спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.
Нагадаємо, 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".