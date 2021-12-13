Неврологічний стан Саакашвілі складний: є проблеми з пересуванням та координацією, необхідна спеціальна реабілітація, - лікар

Особистий лікар колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе назвав стан політика незадовільним, вважає, що для його лікування у військовому госпіталі у Горі потрібна висококваліфікована діагностика та передові препарати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Стан Міхеіла Саакашвілі незадовільний. У нього загальна слабкість, додалися останні два дні шлункові та кишкові проблеми. Необхідні висококваліфікована діагностика та передові препарати. Також виявлено анемію, якої у нього до цього не було", - сказав Кіпшидзе в неділю ввечері після огляду пацієнта.

При цьому також член альтернативного медичного консиліуму, створеного під егідою Народного захисника Грузії, невролог Отар Тоїдзе, який оглянув Саакашвілі в неділю, назвав неврологічний стан екс-президента складним, що потребує його направлення до психоневрологічного реабілітаційного центру.

"Неврологічний стан Міхеіла Саакашвілі складний. У нього відзначається проблема пересування, координації, зміна настрою. Його неврологічний статус говорить про необхідність спеціальної реабілітації. Йому потрібна спеціальна установа, яка, я сумніваюся, що знайдеться в Грузії", - сказав лікар журналістам.

Він також повідомив, що Саакашвілі приймав у Руставській в'язниці та у тюремній лікарні психотропний препарат, який не слід приймати, від якого його стан погіршився.

"Думаємо, що цей препарат погіршив загальний психологічний та неврологічний статус Міхеіла Саакашвілі", - сказав Тоїдзе.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, якою є позиція Саакашвілі щодо можливого продовження лікування за кордоном, невролог сказав, що той категорично проти.

"Саакашвілі сказав мені, що він повернувся до Грузії, щоб допомогти своєму народу, тому він має залишитись тут", - зазначив Тоїдзе.

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Раніше лікарі офіційного медичного консиліуму, заснованого Мін'юстом Грузії, повідомили журналістам, що психотропний препарат, який приймав Саакашвілі у невеликих дозах, був прописаний йому голландським лікарем після перенесеного у 2020 році зараження коронавірусною інфекцією та Саакашвілі приймав його від безсоння.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі, після чого поміщено у в'язницю у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). Згодом, 20 листопада його було переведено до військового шпиталю в Горі.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.