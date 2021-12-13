"Червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО - це лише частина російської "тактики салямі" проти Альянсу, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що стратегія не провокувати Росію не працює і не працюватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Financial Times.

Міністр оборонного відомства назвав помилковими побоювання західних союзників протистояти президентові РФ Володимиру Путіну із позиції сили.

"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не працюватиме", – сказав він, нагадавши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж блокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.

За словами Резнікова, "червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО була лише частиною російської "тактики салямі" проти Альянсу.

"Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу", – заявив міністр.

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Він також нагадав, що Росія вдерлася до Грузії у 2008, хоча Німеччина й Франція блокували вступ країни до НАТО. Тоді вони теж побоювалися, що можуть Росію якось спровокувати. Тепер Росія гучно вимагає від Заходу "гарантій", що там не візьмуть до НАТО Україну.

Нагадаємо: на початку грудня в МЗС РФ заявили, що Росія наполягає на конкретних термінах вироблення правових гарантій нерозширення НАТО на схід.