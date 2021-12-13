В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 4 073 нові випадки зараження, 9 966 особи одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 12 грудня в Україні:
зафіксовано 4 073 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 377, медпрацівників – 37);
53 291 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримала 16 551 людина, повністю імунізовані – 36 740 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 456 осіб;
летальних випадків – 188;
одужало – 9 966 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 563 165 осіб;
одужало – 3 205 879 осіб;
летальних випадків – 91 215;
проведено ПЛР-тестувань – 16 306 176.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 131 445 людей, з них отримали першу дозу – 14 131 443 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина. Загалом проведено 26 589 094 щеплення", - розповіли в МОЗ.