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Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 13 грудня у світі зареєстрували 435 946 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 4 190 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 270 431 176 випадків інфікування, з них 435 946 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 322 096 осіб, з них 4 190 за минулу добу.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 243,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 16-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту, за летальними випадками - 2-гу у світі та Європі.

Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна знову на другому місці в світі та Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

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Топ коментарі

  • Лариса fb3d953c
    В Европе лечат человека в целом и в комплексе независимо от того есть у него коронавирус или нет, но лечение проводят по всем заболеваниям, а у нас лечат только коронавирус, а сопутствующий инсульт или инфаркт или онкологию не лечат, отделения позакрывали. Медицина окончательно развалена, какая тут может быть статистика?
  • Анатолий К 65c6a92d
    А на якому місці ми маємо бути? Ви подивіться які у нас міністри і заступники міністрів, якісь гопники і зеки і не тільки в МВС, а у всіх міністрерствах, без освіти, без стажу і навиків. То що від них чекати?
  • Сергей Якимец f3ff978b
    мазальтович, эта тенденция набирает обороты. не всем же ходить с желтыми звездами
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