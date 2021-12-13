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"Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС: при нинішньому стані справ він не може бути схвалений, - глава МЗС Німеччини Бербок

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"Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС: при нинішньому стані справ він не може бути схвалений, - глава МЗС Німеччини Бербок
За словами глави МЗС, зараз газопровід не можуть схвалити.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не може бути схвалений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства. Про це вона сказала в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За її словами, в новій коаліційній угоді закріплено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право.

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"А це означає, що при нинішньому стані справ цей трубопровід не може бути схвалений таким чином. Це пов'язано з тим, що вимоги Європейського енергетичного законодавства не дотримуються, а питання безпеки залишаються відкритими", - сказала Бербок.

Також глава МЗС зазначила, що суверенітет України є основою для будь-яких дій з боку ЄС.

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Топ коментарі

  • Василь Довганенко 7230397a
    Молодець Фрау. Наплачуться ще паРашинці від зелиних гіркими сльозами.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Русофобія триває...
  • multissstar .
    труба не того диаметра, надо бы переложить все заново
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