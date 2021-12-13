"Північний потік-2" не відповідає нормам ЄС: при нинішньому стані справ він не може бути схвалений, - глава МЗС Німеччини Бербок
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За словами глави МЗС, зараз газопровід не можуть схвалити.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не може бути схвалений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства. Про це вона сказала в інтерв'ю ZDF, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, в новій коаліційній угоді закріплено, що до енергетичних проєктів слід застосовувати Європейське право.
"А це означає, що при нинішньому стані справ цей трубопровід не може бути схвалений таким чином. Це пов'язано з тим, що вимоги Європейського енергетичного законодавства не дотримуються, а питання безпеки залишаються відкритими", - сказала Бербок.
Також глава МЗС зазначила, що суверенітет України є основою для будь-яких дій з боку ЄС.