Зміни до Конституції щодо децентралізації відповідають духу Мінських домовленостей, - Веніславський

Для завершення децентралізації необхідне внесення змін до Конституції. При цьому ця реформа щодо Донецької та Луганської областей повністю відповідає духу Мінських домовленостей.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав народний депутат від "Слуги народу", представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що реформа децентралізації стосується кожного громадянина України, оскільки вона пов'язана із населеним пунктом, в якому той мешкає. Тепер населені пункти входять до територіальних громад, і це нововведення необхідно закріпити у Конституції.

Але вже зараз, навіть без змін до Конституції, ухвалена та діє низка законів щодо децентралізації, які розширюють повноваження влади на місцях, тобто громад. Однак для вдосконалення умов їх функціонування також потрібні зміни до Конституції, підкреслив Веніславський.

"І цього року, і наступного року на підтримку органів місцевого самоврядування виділяються рекордні суми грошей. Але без фундаментальних змін до Конституції органи місцевого самоврядування та територіальні громади не завжди можуть використовувати їх адекватно, за цільовим призначенням. Але щойно ми ухвалимо зміни до Конституції, це вже буде комплексна реформа децентралізації. Влада на місцях отримає і повноваження, і фінансові ресурси, необхідні для їхньої реалізації. І громадяни зможуть активніше залучатися до ухвалення рішень для покращення життя на місцях", - пояснив Веніславський.

Депутат наголосив, що реформа децентралізації також допомагає у реалізації Мінських домовленостей щодо Донецької та Луганської областей.

"Сам факт ухвалення закону про внесення змін до Конституції щодо децентралізації буде повністю у фарватері виконання Мінських угод. У Мінських угодах щодо децентралізації сказано загалом, а не щодо конкретних окремих районів Донецької та Луганської областей. Тобто якщо ми повністю забезпечимо процес децентралізації у всіх адміністративно-територіальних одиницях, то ми можемо сміливо говорити, що виконали умови Мінських угод", - уточнив він.

"Особливий статус у цьому випадку буде нерозривно пов'язаний саме із великими повноваженнями органів місцевого самоврядування на всій території України. Ми розв'язуємо цю проблему більш глобально, і наші політичні опоненти не мають аргументів, щоби говорити про те, що ми якимось чином здаємо інтереси України або виконуємо побажання країни-агресора щодо виконання Мінських угод. Це буде спільна ситуація для усієї України", - додав парламентарій.

Веніславський зазначив, що законопроєкт про внесення змін до Конституції пройшов процес обговорення з представниками асоціацій органів місцевого самоврядування всіх рівнів та експертами. Натомість є кілька положень, які вимагають обговорення вже у політичному аспекті у парламенті.

"Оскільки для затвердження законопроєкту про внесення змін до Конституції потрібно 300 голосів, ми розуміємо, що потрібно провести попередні консультації з нашими колегами в парламенті, й зокрема з політичною опозицією, щоб заручитися їхньою підтримкою, або врахувати побажання, які на наш погляд не будуть шкідливими для держави та для суспільства. І тоді ми можемо цей законопроєкт виносити до зали (Ради на голосування)", - сказав він.

Веніславський повідомив, що минулого пленарного тижня всім народним депутатам роздали підсумкове зведення всіх пропозицій, обговорень з коментарями.

"І об'єктивно вже після Нового року ми зможемо провести низку консультацій та на наступній сесії є надія, що зможемо надіслати цей законопроєкт до Конституційного суду для отримання висновку", - підсумував він.