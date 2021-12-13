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Сьогодні починають приймати заявки на виплату "тисячі Зеленського": інструкція. ВIДЕО

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З сьогоднішнього дня і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше 18 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, на першому етап тисячу гривень зможе отримати кожен повнолітній українець, який:

  • пройшов повний курс вакцинації від COVID-19;
  • оформив "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія";
  • оформив спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків, які беруть участь у програмі (це можна зробити онлайн або в офлайн-відділенні банку).

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Як отримати виплату

Відповідно до інструкцій, оприлюднених Міністерством цифрової трансформації, необхідно зробити такі кроки:

  1. Оформити спеціальну картку єПідтримка в застосунку банку або офлайн-відділенні(безкоштовно).
  2. Завантажити застосунок "Дія" та авторизуватися в ньому (важливо оновити додаток, єПідтримка доступна, починаючи з версії Дії 3.0.20 для iOS та 3.0.17 для Android)
  3. Переконатися, що маєте "зелений" COVID-сертифікат (або оформити його).
  4. Зайти у розділ Послуги.
  5. Знайти послугу "єПідтримка".
  6. Обрати для виплати картку "єПідтримка" (оформлену заздалегідь).
  7. Очікувати зарахування грошей від Мінекономіки (їх мають нарахувати протягом 10 днів).

Топ коментарі

  • Leon Renk bcc9a743
    Якби ви, зелебенські, вдавилися тією тисячою!
  • Ярослав Викторович
    Ну и главный вопрос: что делать категории 70+, у которых нет Дии?
  • Сергей Иванофф
    Я хочу перевести эти деньги на поддержку армии. На закупку медикаментов раненым, раз Минобороны не в состоянии это сделать! 8 млрд - это солидная поддержка общества!
    Создайте в этой Дии такую возможность!
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