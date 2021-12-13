Сьогодні починають приймати заявки на виплату "тисячі Зеленського": інструкція. ВIДЕО

З сьогоднішнього дня і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше 18 років.