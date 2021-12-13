Гогілашвілі повинен скласти повноваження і бути звільненим. Готуємо відповідний запит до Монастирського, - Железняк

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який влаштував у Донецькій області скандал на блокпості, повинні звільнити з Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Про це заявив у ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Парламентарій підкреслив важливість таких перевірок на блокпостах поруч із зоною ООС, а також висловив подяку правоохоронцям, які охороняють ці локації.

"Після такої поведінки він (Олександр Гогілашвілі. - Ред.) повинен просто скласти свої повноваження і бути звільненим...Чи нормальна ситуація, коли вас зупиняють? Так. Якщо я не помиляюся, це було на блокпості в Маріуполі, це моє рідне місто. Мене там постійно зупиняють, коли я їду додому. Я, як голова фракції, можу, напевно, поводитися також, якщо слідувати логіці пана Гогілашвілі, але я ніколи не дозволяв собі з патрульними або на блокпості, тим більше, що це ті хлопці, які нас захищають, таку поведінку. Мені здається, що нам треба ставати вже європейською країною не тільки географічно, але і в політичній культурі. Нехай складає свої повноваження і йде займатися тим, чим займався до цього. Хочу висловити подяку хлопцям, які були на блокпості. Вони виконували свої обов'язки, показали, що всупереч будь-якому тиску будуть і далі їх виконувати", - сказав нардеп.

Він також повідомив, що нардепи в МВС готують запит зі зверненням про звільнення Олександра Гогілашвілі.

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"Мій заступник Роман Костенко, якій представляє блок безпеки в нашій партії, готує запит і звернення до міністра (МВС. - Ред.) з вимогою звільнити цього заступника міністра", — сказав Железняк.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.