На території гімназії при жіночому монастирі в РФ стався вибух: саморобну бомбу приніс 18-річний хлопець, постраждали 7 дітей
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ТАСС повідомило джерело у правоохоронних органах. Вісім людей постраждали, у тому числі семеро дітей.
"Сьогодні близько 08:00 мск у підмосковному Серпухові на вулиці Жовтневій, 40, на території Серпухівського жіночого монастиря спрацював саморобний вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник агентства.
Внаслідок вибуху пошкоджено двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії. Один із підлітків госпіталізований.
Слідчі проводять перевірку за фактом вибуху.
"13 грудня на території жіночого монастиря в Серпухові невідомий привів у дію вибуховий пристрій. На місце події негайно виїхали слідчі та криміналісти ДСУ СК Росії у Московській області. Вирішується питання про порушення кримінальної справи", - розповіла представник Головного слідчого управління СК у Московській області Ольга Врадій.
Як пише російський "Интерфакс", за уточненими даними, постраждали семеро дітей. Шістьом надається допомога на місці. Ще одного підлітка госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами кінцівок.
Співрозмовник російського агентства розповів, що Серпуховський жіночий монастир, який влаштував вибух, був у минулому вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі.
"За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних відносин", - сказало джерело.
За попередніми даними, під час навчання нападник зазнав "буллінгу".
За даними росЗМІ, особу підривника встановлено: ним виявився 18-річний місцевий житель. За даними ГУ МВС РФ, він живий. Повідомляється також, що спочатку хлопець сидів на сходинці з мачете у руках, а після вибуху спробував заповзти до монастиря.