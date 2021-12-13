Зеленський відповів на петицію про "Велике будівництво": всі витрати програми викладатимуть на відкритому сайті

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо інформування суспільства про джерела фінансування інфраструктурних проєктів "Великого будівництва".

Про це йдеться в офіційній відповіді на сайті Глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та увагу до питання інформування про використання коштів, що спрямовуються на фінансування проєктів будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури", - сказав президент.

Він поінформував, що наразі розпорядники бюджетних коштів подають інформацію на єдиний вебпортал використання публічних коштів. Крім того, президент нагадав, що бюджет наповнюється не лише з податкових надходжень, а ще й від плати за адміністративні послуги, приватизації, запозичень тощо.

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Володимир Зеленський також зазначив, що з моменту вступу на посаду прагне максимально ефективного використання коштів платників податків, зокрема у сферах, що дають найбільший мультиплікаційний ефект для національної економіки.

За 2 роки реалізації президентської програми "Велике будівництво" оновили понад 13 тис. кілометрів доріг, 560 мостів, побудували та капітально відремонтували майже 400 шкіл та дитячих садочків, 25 басейнів, 193 стадіонів, 201 приймальне відділення та 600 сільських амбулаторій.

"Завдяки масштабним державним інвестиціям у національну інфраструктуру у 2020 році Україна вперше за всю історію незалежності змогла стримати спад економіки у період рецесії на рівні нижче середнього порівняно з ключовими торговельними партнерами. Таким чином, можна стверджувати, що вперше за тривалий час кошти платників податків витрачаються з максимальною економічною ефективністю", - додав голова держави.

Він повідомив, що підтримує пропозицію інформувати суспільство щодо обсягів і джерел виконання проєктів "Великого будівництва", тому доручає уряду створити окремий онлайн-ресурс.

"Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні", - підкреслив президент України.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року оновлять 24 тис. доріг.