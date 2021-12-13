Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук

Українська влада не має наміру відмовлятися від уже виконаної роботи, спрямованої на боротьбу з олігархами.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Головне - ми не відмовимося від тих кроків, які ми почали робити в боротьбі з олігархами. Для нас дуже важливо, щоб ту систему впливу на організацію державної влади, що існує в Україні з 1996 року, було змінено, а діяльність осіб, визнаних олігархами, та спілкування з ними ставали публічними", - сказав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, починаючи з лютого 2022 року парламент "активно займеться напрацюванням антитрастового законодавства, а також питаннями про політичний лобізм, про особливості фінансування політичних партій, про монопольне становище, про медіа".

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