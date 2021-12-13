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Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук

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Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук
Українська влада не має наміру відмовлятися від уже виконаної роботи, спрямованої на боротьбу з олігархами.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Головне - ми не відмовимося від тих кроків, які ми почали робити в боротьбі з олігархами. Для нас дуже важливо, щоб ту систему впливу на організацію державної влади, що існує в Україні з 1996 року, було змінено, а діяльність осіб, визнаних олігархами, та спілкування з ними ставали публічними", - сказав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, починаючи з лютого 2022 року парламент "активно займеться напрацюванням антитрастового законодавства, а також питаннями про політичний лобізм, про особливості фінансування політичних партій, про монопольне становище, про медіа".

Також читайте: Олігархам треба домовлятися з державою, а не навпаки, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Alex 13 e8c21eac
    эту шутку лучше всего оценил товарищ коломойский
  • Oleg Razin
    Опять свежий порошок подвезли??? Эко торкнуло!
  • Юрій Вінгорськи
    ти спікер, ВР, свиня. закони розглядай та приймай
    ще одне рило хоче з чимось боротися.
    з ЮЗІКОМ поборись, щоб граніт не крав.
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