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Польовий командир російсько-окупаційних військ "бригади "Призрак" Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю "За заслуги", - Казанський. ФОТО

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Польовий командир російсько-окупаційних військ "бригади "Призрак" Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю "За заслуги", - Казанський. ФОТО
Польовий командир російсько-окупаційних військ "ЛНР" (начштабу так званої "бригади "Призрак") Юрій Шевченко похвалився російською медаллю "За заслуги перед батьківщиною", яку йому вручили у Кремлі.

Про це пише у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченко – типовий "іхтамнет". Офіцер армії РФ. У 2014 приїхав до Луганська з Ростовської області зображати повсталого шахтаря. Номінально бригадою "Призрак" командував уродженець Луганщини – Олексій Мозговий (треба ж було зображати видимість "громадянської війни"). А насправді – росіяни Юрій Шевченко, Олексій Марков, Петро Бірюков (усі троє на фото, Шевченко у центрі)", - зазначає він.

Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 01

"Як бачимо, ніхто вже не соромиться. Якщо раніше не афішували нагороди від Путіна за вбивство українців, то тепер вони самі гордо викладають їх у соцмережі. Бо "дозволили показувати". Ось такий "внутрішній конфлікт", - додає Казанський.

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Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 02
Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 03

Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 04

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    13-17 декабря с.г. на Государственном испытательном полигоне Алибей недалеко от поселка Тузлы Татарбунарского района Одесской области, подразделения ВС Украины проведут боевые пуски ракет.
    Будут осуществляться гос/испытания модернизированной "Ольха-М" на максимальной дальности до 110 км.
    Пожелаем успехов всему коллективу волшебных гномов из КБ "Луч" и его главному чародею Олегу Коростылёву!
  • Салаутдин
    ну и беала у упырей,прости,Господи..
  • Mykhailo Stepanov
    Типичные лица московитов
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