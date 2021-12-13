Польовий командир російсько-окупаційних військ "бригади "Призрак" Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю "За заслуги", - Казанський. ФОТО
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Польовий командир російсько-окупаційних військ "ЛНР" (начштабу так званої "бригади "Призрак") Юрій Шевченко похвалився російською медаллю "За заслуги перед батьківщиною", яку йому вручили у Кремлі.
Про це пише у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
"Шевченко – типовий "іхтамнет". Офіцер армії РФ. У 2014 приїхав до Луганська з Ростовської області зображати повсталого шахтаря. Номінально бригадою "Призрак" командував уродженець Луганщини – Олексій Мозговий (треба ж було зображати видимість "громадянської війни"). А насправді – росіяни Юрій Шевченко, Олексій Марков, Петро Бірюков (усі троє на фото, Шевченко у центрі)", - зазначає він.
"Як бачимо, ніхто вже не соромиться. Якщо раніше не афішували нагороди від Путіна за вбивство українців, то тепер вони самі гордо викладають їх у соцмережі. Бо "дозволили показувати". Ось такий "внутрішній конфлікт", - додає Казанський.