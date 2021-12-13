Сьогодні МОЗ схвалить додаткову дозу вакцини від COVID-19
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сьогодні підпише наказ, який дозволить запроваджувати додаткову дозу вакцини проти COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ розповів під час брифінгу.
Ляшко наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну.
"Додаткова доза - це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які через стан свого здоров'я мають нижчу ефективність вакцин порівняно з ефективністю вакцини в загальній популяції", - пояснив міністр.
За його словами, МОЗ продовжує роботу з доставки вакцин в Україну та планування майбутніх постачань.