Кабмін звільнив заступника голови МВС Гогілашвілі. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі через негідну поведінку на блокпості в Донецькій області. Пізніше цю інформацію нашому виданню підтвердили також джерела в МВС. Щойно пресслужба Кабміну опублікувала розпорядження про звільнення Гогілашвілі із займаної посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"Кабмін звільнив Гогілашвілі", - повідомило джерело Цензор.НЕТ.

Пізніше цю інформацію нашому виданню підтвердили також в МВС.

"Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника міністра внутрішніх справ України за власним бажанням", - йдеться у розпорядженні Кабміну № 1639-р від 13 грудня.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

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