Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РИА Новости.
За його словами, занепокоєння Москви пов'язане з тим, що в Європі з подачі партнерів із НАТО скоро можуть з'явитися системи озброєнь, які буди раніше заборонені ДРСМД.
"Тобто це буде конфронтація, це буде наступний виток, це буде поява таких засобів з нашого боку. Наразі їх немає, у нас діє односторонній мораторій, ми закликаємо до цього мораторію приєднатися НАТО та США", - зазначив він.
Як зазначив дипломат, відсутність прогресу у напрямку політико-дипломатичного вирішення цієї проблеми призведе до того, що "відповідь буде військовою та військово-технічною".
"Запевнення про те, що НАТО не має намірів розміщувати такі засоби в ядерному оснащенні, нас ні в чому не переконують. До НАТО як Альянсу довіри немає в принципі", - підсумував Рябков.
Нагадаємо, раніше ексдержсекретар Майк Помпео заявляв, що вихід США з Договору про ракети середньої і меншої дальності (ДРСМД) дав можливість США створювати свої ракети, необхідні для стримування "російської агресії".