Рада може передбачити додаткові гроші на переозброєння, - Стефанчук

Верховна Рада може передбачити додаткові видатки на переозброєння української армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Якщо міністр Резніков бачить, що є реальна додаткова потреба на переозброєння, щоб воно відповідало затвердженій стратегії про оборону України, то дуже важливо сформувати ці бюджетні пропозиції, враховуючи, що ми ухвалили законопроект №5600, і додаткові надходження до бюджету будуть. До того ж, враховуючи те, що ми можемо отримати від наших потенційних партнерів, зокрема, Британія мільярд фунтів виділить (на реалізацію торговельних та інвестиційних проектів в Україні. - ред.), і Сполучені Штати передбачили у своєму бюджеті програму підтримки", - пояснив спікер Ради.

За його словами, "треба просто сісти й порахувати, скільки треба - і тоді Верховна Рада може проголосувати зміни до держбюджету, якщо відповідні пропозиції будуть збалансовані, зрозумілі, і для цього є підстави".

"Бувало й так, і тут я хочу не пана Резнікова покритикувати, а його попередників, що виділялося фінансування, а наприкінці року ми бачили певну суму невикористаних коштів, які просто згорали. Тобто наявні надходження мають раціонально розписуватися і освоюватися до кінця поточного року", - додав Стефанчук.

Водночас спікер зазначив, що під час підготовки держбюджету-2022 ніхто з міністрів не звертався з тим, що "на їхній напрям закладено мало коштів".

Також читайте: Ми не відмовимося від розпочатої боротьби з олігархами, - Стефанчук