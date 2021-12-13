За добу від COVID-19 в Києві померли 19 осіб, виявлено 570 нових випадків захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 570 хворих на коронавірус. 19 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"570 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 19 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 7881 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 313 705", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 332 жінки віком від 18 до 89 років та 212 чоловіків віком від 18 до 84 років. А також 13 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 13 хлопчиків від 2 місяців до 13 років.

Серед померлих 10 жінок від 63 до 89 років і 9 чоловіків від 30 до 84 років.

До лікарень столиці госпіталізували 43 хворих на коронавірус та 78 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1467 людей. Загалом коронавірус подолали 286 030 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 149, у Подільському — 81 та в Оболонському районі — 68 випадків", – зазначив Віталій Кличко.