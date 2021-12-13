До кінця поточної сесії Рада може ухвалити закон про реформу СБУ, - Стефанчук

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити в другому читанні законопроєкт №3196-д про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ,

Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Зрозуміло, що до кінця цього року ми не ухвалимо цей закон. Фокус не на тому, щоб просто внести законопроєкт до зали засідань, а на необхідності проголосувати за нього - це важливо. Тому ми маємо обрати той варіант, який дасть на табло щонайменше 226 голосів. Не хочу вангувати, але висока ймовірність, що до кінця цієї сесії закон про реформу СБУ може бути ухвалений, тобто до кінця січня 2022 року. Якщо ні - то на початку наступної сесії, яка розпочнеться в лютому", - сказав спікер парламенту.

За словами Стефанчука, єдина причина, через яку Верховна Рада зволікає з ухваленням закону про реформу СБУ, полягає в тому, що під час підготовки документа до другого читання депутати подали понад 3800 поправок, а "розглядати їх усі означає зупинити роботу Верховної Ради більше ніж на чотири місяці".

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