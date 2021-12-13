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Російського вторгнення в Україну "немає і бути не може", - МЗС РФ

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Російського вторгнення в Україну "немає і бути не може", - МЗС РФ
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Спутник", про це він заявив в інтерв'ю РИА "Новости".

За його словами, США "цілком незрозумілим чином" зациклені на ідеї "російського вторгнення" в Україну.

"Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права порушувати питання в такій площині", – сказав Рябков.

Нагадаємо, раніше Агентство АР підтвердило дані WP з посиланням на американську розвідку про те, що Росія планує воєнний наступ на Україну на початку 2022 року. До операції залучать 175 тисяч військових.

У свою чергу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі повідомив, що Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також фіксують збільшення їхньої чисельності.

У Держдепі США заявили, що позиція країн G7 щодо реагування на ймовірне вторгнення РФ до України єдина. Заходи можуть бути реалізовані дуже швидко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри G7 готують дві заяви щодо Росії, - "La Repubblica"

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Топ коментарі

  • FT FT
    Ага. Я бы удивился если бы Рашка перед нападением сказала что она будет нападать. Рашка уже десятки стран окупировала хоть раз сказала что будет нападать? Да ***** даже после нападения будет рассказывать что ихтамнет.
  • Alexey Chernyavsky
    Ну да а гробы в Европу шли? И памятная доска в 46 Псковской европейцам висит.
  • Вальдемар Кепський
    Ага, а чего же вы тогда своих псковских десантников как собак шелудивых в землю закопали? И чего бурятские танкисты у вас с обожженными **@льниками и жопами побираются на лечение?
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