Рейтинг партій: "ЄС" - 19,8%, "СН" - 18,4%, "Батьківщина" - 9,1%, ОПЗЖ - 9%, - опитування КМІС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Так, станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх опитаних і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором, а також "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором.
Далі йдуть партії "Батьківщина" (відповідно, 6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і "Опозиційна платформа - За життя!" (6,2% і 9%).
5% прохідний бар’єр також формально долають "Сила і честь" (4,8% і 7%), Радикальна партія (3,6% і 5,2%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,5% і 5,1%).
Формально трохи менше прохідного бар’єру мають, але наближені до нього "Розумна політика" (3,3% і 4,8%), "Наші" (3,1% і 4,4%) і "Партія Шарія" (2,8% і 4%). Інші партії мають нижчу підтримку.
Порівняно з минулорічним опитуванням рейтинг таких партій, як "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значущо не змінився.
Водночас рейтинг партії "ОПЗЖ", чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%.