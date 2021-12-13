Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року

Спікер Руслан Стефанчук пропонує головам фракцій та груп цього тижня провести зустріч із керівництвом парламенту.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

За словами спікера, потрібно підбити підсумки минулого року та спланувати наступний.

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Стефанчук вважає, що можна зустрітися у середу о 15.00.

"Тому що після п’ятниці така зустріч буде ускладнена", - пояснив він.