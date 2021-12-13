Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підбити підсумки року
2835
Спікер Руслан Стефанчук пропонує головам фракцій та груп цього тижня провести зустріч із керівництвом парламенту.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.
За словами спікера, потрібно підбити підсумки минулого року та спланувати наступний.
Стефанчук вважає, що можна зустрітися у середу о 15.00.
"Тому що після п’ятниці така зустріч буде ускладнена", - пояснив він.