У п'ятницю на Годині запитань до уряду має виступити Шмигаль, - Корнієнко
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Перший віцеспікер Олександр Корнієнко вважає, що на Годині запитань до уряду у ВР у п’ятницю має виступити прем’єр-міністр Денис Шмигаль із підсумковою доповіддю.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді ВРУ у понеділок.
За словами віцеспікера, Шмигаль має доповісти щодо пандемії, ситуації на кордонах України та щодо міжнародних питань.
Він також зауважив, що після доповіді прем’єра депутати зможуть поставити запитання й іншим членам уряду.
"Це була б корисна зустріч для нас усіх", - зазначив Корнієнко.