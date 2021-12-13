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Стефанчук попросив нардепів не перетворювали запити на "казна-що": "Деякі речі є недопустимими"

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Стефанчук попросив нардепів не перетворювали запити на "казна-що": "Деякі речі є недопустимими"
Спікер Руслан Стефанчук просить народних депутатів зважено підійти до підготовки депутатських запитів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

"Деякі речі, які відбуваються у Верховній Раді, є недопустимими. Я розумію, що можна скільки завгодно прикриватися святим правом народного депутата, але все ж просив би вас більш зважено підходити до таких інструментаріїв народного депутата, як депутатські запити, щоб ми не перетворювали це на казна-що", - зауважив Стефанчук.

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За його словами, деякі депутатські запити паплюжать звання народного депутата та Верховну Раду загалом. Спікер попросив колег тримати "високу планку звання народного депутата".

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Топ коментарі

  • Oljik
    Запит депутат на повію без табу - це вам не казна що.)))
  • Андрей Shaman
    більше чим "на казна-що" цю ВРУ вже не перетворити....
  • Яр Холодний
    - При Порошенко в Верховной Раде, появлялись, изредка, наркоманы, популисты, сторонники «русского мира» и просто дураки, в итальянском парламенте - популисты, сторонники «русского мира»и дураки, а также одна порнозвезда - Чичолина… А в нашем - за исключением «порохоботов» - одни наркоманы, «сексуально озабоченные», дураки, «сторонники «русского мира»и целая куча элитных проституток…

    Так що ж тоді Стефанчук може чекать від "своїх на 100%" депутатів?!!!
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