Стефанчук попросив нардепів не перетворювали запити на "казна-що": "Деякі речі є недопустимими"

Спікер Руслан Стефанчук просить народних депутатів зважено підійти до підготовки депутатських запитів.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на Погоджувальній Раді у понеділок.

"Деякі речі, які відбуваються у Верховній Раді, є недопустимими. Я розумію, що можна скільки завгодно прикриватися святим правом народного депутата, але все ж просив би вас більш зважено підходити до таких інструментаріїв народного депутата, як депутатські запити, щоб ми не перетворювали це на казна-що", - зауважив Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стефанчук покликав керівництво фракцій на зустріч: Потрібно підвести підсумки року

За його словами, деякі депутатські запити паплюжать звання народного депутата та Верховну Раду загалом. Спікер попросив колег тримати "високу планку звання народного депутата".