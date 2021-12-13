Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні, - посольство США в Україні

Неправдиві звинувачення в геноциді на Донбасі небезпечні та безвідповідальні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у твіттері.

"Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув’язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти", - заявили у посольстві.

"Світ це знає, і брехня Росії щодо Донбасу є ще однією очевидною спробою перекласти провину за страждання, які завдала Росія", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі, "дуже нагадує геноцид".

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