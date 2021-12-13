Кіберполіція вилучила близько 100 баз із даними 300 млн громадян України, Європи та США

Упродовж листопада 2021 року кіберполіцейські провели профілактичну операцію під умовною назвою "ДАТА" для протидії незаконному розповсюдженню персональних даних громадян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Кіберполіції.

Встановлено 51 особу, причетну до протиправної діяльності. Дії фігурантів були спрямовані на незаконне заволодіння персональними даними громадян, закритими відомостями щодо ведення фінансово-господарської діяльності фізичних та юридичних осіб, інформацією про клієнтів банківських та комерційних установ, даними для авторизації на електронних поштових скриньках, соцмережах, інтернет-магазинах тощо.

За результатами операції вилучено близько 100 баз персональних даних, які актуальні на 2020-2021 роки. У вилучених базах містилися відомості на понад 300 мільйонів громадян України, Європи та США.

Також правоохоронці припинили діяльність одного з найбільших сайтів, де розповсюджувалися персональних дані як українців, так і іноземців. На сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках - інформація про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів.

Під час проведення слідчих дій заблоковано більше 30 каналів незаконного поширення інформації.

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