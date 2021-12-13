Впродовж 2021 року в Україні оновили 5 тис. км доріг державного значення, - "Укравтодор"

Це більше, ніж було зроблено минулого року і більше, ніж було заплановано.

Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів заступник голови Укравтодору Андрій Івко, інформує Цензор.НЕТ.

"2020 року ми відновили понад 4 тисячі км доріг (держзначення. - Ред.) і 158 штучних споруд. Поточного року планували відновити 4,5 тисячі км доріг і 160 штучних споруд. Наразі відновили за різними напрямками 5 тисяч км доріг. Тобто, план перевиконали. Щодо штучних споруд, то цього року планували зробити 160, а виконали 300", - заявив він.

Ремонт доріг, який виконується за програмою "Велике будівництво", за два роки дозволив відновити 20% доріг державного значення, загальна протяжність яких становить 46,6 тисяч км (з них близько 43 тисяч - на підконтрольній території).

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Серед найбільших проєктів - відкриття найдовшої траси України М-30 Стрий - Ізварине, будівництво нової траси Н-31 Дніпро - Решетилівка, продовження будівництва Запорізьких мостів, де 2022 року завершать автомагістраль, та початок створення нового мосту в Кременчуці.

"Щодо інших об’єктів, то зараз тривають роботи від траси М-28 до порту в Одесі. Крім того, продовжуються роботи на трасі Н-08, Н-03, також плануємо цього року оголосити конкурсний відбір на визначення виконавця робіт на будівництво першої ділянки обхідної дороги столиці від М-07 Київ-Ковель-Ягодин до М-06 Київ-Чоп. У 2022 році розпочнемо будівництво", - сказав Івко.

За його словами, фінансування проєктів відбувається як за рахунок державного бюджету, так і за залучені кошти.

"За 2020 рік 82 млрд грн використали на ремонти, реконструкції і нове будівництво, ще 9,1 млрд грн - на експлуатаційне утримання. За цей рік відповідь зможу дати на початку 2022-го. Бюджет живий, кошти залучаємо - маємо різні напрямки для цього", - заявив заступник голови Укравтодору.

Нагадаємо, за програмою "Велике будівництва" до кінця 2024 року планують відновити 24 тисячі км доріг державного значення.

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