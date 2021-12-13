МОЗ Британії про "Омікрон": Штам поширюється із феноменальною швидкістю, зіткнулися із приливною хвилею інфекції
Про це повідомляє в понеділок Sky News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", - це, по-перше, що він поширюється із феноменальною швидкістю, щось, із чим ми ще не стикалися. Кількість заражень подвоюється кожні два-три дні, й це означає, що ми зіткнулися із приливною хвилею інфекцій", - заявив Джавід в інтерв'ю Sky News.
Міністр також повідомив, що двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від COVID-19, але зазначив, що "три дози забезпечують чудовий захист від інфекції". У зв'язку з цим влада Великої Британії розширить програму "бустерної" вакцинації та відкриє більше центрів, у яких можна буде отримати щеплення. Вони працюватимуть по 12 годин сім днів на тиждень, деякі з центрів можуть бути відкриті цілодобово.
За словами Джавіда, наразі у Великій Британії 10 осіб з "Омікроном" перебувають у лікарні, проте поки що немає інформації про тяжкість їхнього захворювання або про те, чи помер хтось серед тих, хто заразився новим штамом.
Міністр зазначив, що наразі невідомо, чи є "Омікрон" менш серйозним за інші штами, але попередив, що навіть якщо це так, кількість госпіталізацій може бути високою у зв'язку з високою заразністю штаму.
"Омікрон" виявили в листопаді на півдні Африки. Фахівці вважають, що він може становити загрозу, оскільки поширюється набагато швидше, ніж інші штами, які виявляли вчені за період пандемії, і містить велику кількість мутацій.