Об’єднання "Справедливість" попросило Стефанчука змінити інформаційні таблички на сайті Ради щодо керівництва фракції "Голос"
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, повідомив народний депутат фракції "Голос" і член цього об’єднання Андрій Шараськін.
"Всі, хто зараз беруть листи від фракції "Голос", мають розуміти і знати про те, що вони не узгоджуються з фракцією. Це лише кулуарна домовленість, користуючись тим, що колись цей чоловік (Ярослав Железняк. – ред.) був обраний (головою фракції "Голос". – Ред.). Ці кулуарні домовленості мають залишитися кулуарними. Я б хотів подякувати пані Олені (Кондратюк. – Ред.) за те, що вона згадувала про етичну поведінку, а тут не просто неетична поведінка, а ще й злочин і перешкоджання депутатській діяльності. Сьогодні ми, більшість фракції "Голос", навмисно прийшли сюди, щоб ще раз повідомити про цей злочин, аби все ж таки привести у відповідність оголошення, яке було про рішення більшості фракції про нелегітимність голови фракції, і змінити усі інформаційні таблички на сайті Верховної Ради", - зауважив він.
Нардеп сподівається, що більше не буде потреби повертатися до питання зміни керівництва фракції. Шараськін наголосив, що він та його колеги хочуть бути чесними перед своїми виборцями.