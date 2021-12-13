Об’єднання "Справедливість" попросило Стефанчука змінити інформаційні таблички на сайті Ради щодо керівництва фракції "Голос"

11 членів об’єднання "Справедливість" прийшли на сьогоднішнє засідання Погоджувальної Ради.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, повідомив народний депутат фракції "Голос" і член цього об’єднання Андрій Шараськін.

"Всі, хто зараз беруть листи від фракції "Голос", мають розуміти і знати про те, що вони не узгоджуються з фракцією. Це лише кулуарна домовленість, користуючись тим, що колись цей чоловік (Ярослав Железняк. – ред.) був обраний (головою фракції "Голос". – Ред.). Ці кулуарні домовленості мають залишитися кулуарними. Я б хотів подякувати пані Олені (Кондратюк. – Ред.) за те, що вона згадувала про етичну поведінку, а тут не просто неетична поведінка, а ще й злочин і перешкоджання депутатській діяльності. Сьогодні ми, більшість фракції "Голос", навмисно прийшли сюди, щоб ще раз повідомити про цей злочин, аби все ж таки привести у відповідність оголошення, яке було про рішення більшості фракції про нелегітимність голови фракції, і змінити усі інформаційні таблички на сайті Верховної Ради", - зауважив він.

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Нардеп сподівається, що більше не буде потреби повертатися до питання зміни керівництва фракції. Шараськін наголосив, що він та його колеги хочуть бути чесними перед своїми виборцями.