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Білорусь може зупинити транзит газу до Європи у відповідь на санкції, - Лукашенко

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Білорусь може зупинити транзит газу до Європи у відповідь на санкції, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, розповів, що Білорусь може перекрити транзит газу до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це так званий "президент" заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

За його словами, Білорусь зупинить транзит у відповідь на санкції Євросоюзу.

"Якщо санкції, які вони запроваджують або запровадать у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - сказав білоруський диктатор.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Кремлівське ***** дозволить колгоспнику це зробити?
  • abc123
    Класс!!! Особенно, если учесть , что 1) труба по белорусской области давно принадлежит газпрому; 2) это контрактные обязательства самого газпрома!
  • Сергій Кулик 2955aac4
    Прижми яйца евро-ссыкунам, пуцька.
    Чем сильнее прижмешь, тем быстрее они поймут, что надо защищаться от тебя - и защищаться в союзе с Украиной.
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