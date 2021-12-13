Білорусь може зупинити транзит газу до Європи у відповідь на санкції, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, розповів, що Білорусь може перекрити транзит газу до Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА", про це так званий "президент" заявив в інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT.

За його словами, Білорусь зупинить транзит у відповідь на санкції Євросоюзу.

"Якщо санкції, які вони запроваджують або запровадать у майбутньому, поставлять нас у надзвичайний стан і ми не матимемо жодного виходу відповісти іншими заходами на їх санкції, ми скористаємося і цим жорстким заходом", - сказав білоруський диктатор.

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