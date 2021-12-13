Ситуація із Гогілашвілі - неприємна та неприйнятна. Такі випадки вимагають швидкої реакції, - Стефанчук

Ситуація, у яку потрапив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, є неприємною та неприйнятною.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВРУ в понеділок сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що Кабмун уже ухвалив рішення про звільнення Гогілашвілі.

За словами спікера, це той приклад, "коли має бути швидка реакція".

"Усім критикам, які присвячують цьому великі виступи, хочу нагадати про одного міністра внутрішніх справ, який був пійманий у Франкфурті, і отримав покарання не зняття з посади, а підвищення до Генерального прокурора. Зараз ситуація абсолютно інша", - зауважив спікер.

Стефанчук також наголосив, що спецталони видає не голова ВР, а МВС. "Я їжджу без спецталонів", - додав він.

Нагадаємо, що заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував "розборки" з поліцейськими на блокпості в Краматорську.

Після цього глава МВС Денис Монастирський заявив, що ініціюватиме дисциплінарне провадження щодо дій Гогілашвілі. На цей час його також буде відсторонено від посади.

Гогілашвілі вибачився за "надмірну емоційність" під час нападу на поліцейського та нецензурну лексику.

Коли журналісти почали детальніше знайомитися із біографією заступника міністра, то виявилося, що він одружений з секретаркою президента України Марією Левченко і в них є спільні фото з президентом.

Також стало відомо, що він у 1995-2010 роках жив у Росії та працював помічником боксера та депутата Держдуми Миколи Валуєва.

12 грудня стало відомо, що у Гогілашвілі є діюче російське громадянство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови МВС Гогілашвілі має російський паспорт та судимість у РФ. ДОКУМЕНТ